Erzurum'dan giden AFAD ve PAK, 9 vatandaşı enkazdan sağ çıkardı



ERZURUM, (DHA)ERZURUM'dan depremin vurduğu Hatay ve Malatya'ya giden AFAD ile Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, 9 vatandaşı enkazdan sağ kurtardı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından Erzurum'dan başta AFAD olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşa ait aramakurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

Kısa sürede Hatay'a ulaşarak enkaz çalışması başlatan Erzurum AFAD ekibi, Odabaşı Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde yıkılan apartmanların enkazına müdahale etti. AFAD aramakurtarma ekibi, yaptığı çalışmalar sonucu 4 vatandaşı enkazdan sağ olarak kurtarmayı başardı.

Malatya'da aramakurtarma çalışmalarına katılan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi ise 3'ü çocuk 5 kişiyi bir apartmanın enkazından sağ olarak çıkardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez ERZURUM, (DHA)

2023-02-06 21:10:50



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