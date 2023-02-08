Erzurum´da 4.6 büyüklüğünde deprem

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ERZURUM, (DHA)ERZURUM´un Aşkale ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada saat 20.57´de merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Erzurum, Aşkale ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Deprem sebebiyle ilçe ve bağlı mahallelerde olumsuzluk yaşanmadığı ve ihbar alınmadığı bildirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2023-02-08 21:22:13



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