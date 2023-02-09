2 yaşındaki Mehmet, 78 saat sonra enkazdan çıkarıldı

ERZURUM, (DHA)-HATAY'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum AFAD ekibi, depremden 78 saat sonra 2 yaşındaki Mehmet Tatar'ı enkazdan çıkardı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrasında, Erzurum´dan Hatay´a giden AFAD ekibi, enkazlarda kalanları kurtarıyor. Hatay Odabaşı Mahallesi Öğretmenler Sitesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın enkazında çalışan AFAD ekibi, depremden 78 saat sonra sonra 2 yaşındaki Mehmet Tatar'ı kurtardı. Enkazdan AFAD görevlisinin kucağında çıkarılan Mehmet Tatar, sağlık ekibine teslim edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez DHA
2023-02-09 11:39:21
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