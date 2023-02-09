2 yaşındaki Mehmet, 78 saat sonra enkazdan çıkarıldı (2)

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79 SAAT SONRA 1 KİŞİ DAHA KURTARILDI

Hatay Odabaşı Mahallesi Öğretmenler Sitesi'nde arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren Erzurum AFAD ekibi, depremden 79 saat sonra Selma Hasar'ı (40) da enkazdan çıkardı. Üzerine battaniye örtülen kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2023-02-09 12:03:53



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