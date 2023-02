Özel çocukların çalıştığı 'Mutlu Kafe'den depremzedelere çorba

Can kaybı ve yaralılarda son durum!

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da çalışanları özel gereksinimli 37 çocuktan oluşan `Mutlu Kafe'de depremzedeler için her gün çorba pişiriliyor. Şef Arife Sağlık ile sabah saatlerinde çalışmaya başlayan çocuklar, pişirdikleri 200 kişilik çorbayı yardım TIR'larıyla deprem bölgesine gönderiyor. Kafede gönüllü olarak görev alan Sümeyye Uruk, "Depremde ölenler için çok üzülüyoruz. Keşke bebekler ve çocuklar ölmeseydi. Biz de burada depremzede arkadaşlarımız için çorba yapıyoruz" dedi.

Erzurum'da 2021 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesinde özel gereksinimli çocukların sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla 'Mutlu Kafe' açıldı. 'Üreten Çocuklar' sloganıyla hizmete giren ve çalışanlarının özel gereksinimli çocuklardan oluştuğu Mutlu Kafe, gelenlere hizmet veriyor. Döner sermaye kazancıyla ücret de verilen çocuklar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından yardım için kolları sıvadı. Depremin vurduğu 10 ilin yiyecek ihtiyacını karşılamak isteyen çocuklar, günlük 200 kişilik çorba pişirerek suretiyle çalışmalara destek olmak istedi.

Mutlu Kafe'nin aşçısı şef Arife Sağlık ile sabah saatlerinde çalışmaya başlayan çocuklar, bölgeye gidecek yardım TIR'larına çorba kavuşturmak için hummalı bir çalışma yapıyor. Önlüklerini giydikten sonra saçlarını boneyle kapatıp, eldiven takarak hijyene dikkat eden çocuklar, öncelikle çorba için gerekli malzemeleri hazırlıyor. Çocuklar, daha sonra kazanlarda pişirme işlemine başlıyor. Arife Sağlık'ın kontrolünde çorbayı pişiren çocuklar daha sonra termokaplara doldurarak Erzurum Valiliği'nin koordinasyonunda deprem bölgesine gönderiyorlar.

Kendisi gibi özel gereksinimli arkadaşları Pelinay Taşer, Özge Taşer, Muhammet Can Kaya, Emre Torun'la çorba pişirmeye gönüllü olan Sümeyye Uruk, "Depremde ölen kardeşlerimiz için çok üzülüyoruz. Keşke bebekler ve çocuklar ölmeseydi. Biz de burada arkadaşlarımızla onlar için çorba yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü ve Mutlu Kafe'nin kurucu müdürü Hacer Türk, çalışanları özel gereksinimli çocuklardan oluşan Mutlu Kafe'de depremzedeler için çorba pişirildiğini söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak deprem bölgesine her türlü desteğin sağlanması için çalıştıklarını ifade eden Hacer Türk, "Bizde Mutlu Kafe'mizde özel gereksinimli çocuklarımızla oradaki vatandaşlarımız için çorba yapıyoruz. Günlük pişirilen 200 kişilik çorba termo kaplara konularak Erzurum Valiliği koordinasyonuyla deprem bölgesine gönderiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

