Doğu buz kesti: Tekman: -32,7

Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)DOĞU Anadolu'da dün gece soğuk hava etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 32,7 dereceye düştüğü Erzurum'un Tekman ilçesi ile termometrelerin sıfırın altında 31'i gösteren Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk yerleşim merkezleri oldu.
Kurak ve sıcak geçen aralık, ocak ayından sonra kış, Doğu Anadolu'yu şubatta vurdu. Yaklaşık bir hafta süreyle etkili olan kar yağışından sonra başlayan soğuklar bölgede Sibirya'yı aratmayan görüntüler yaşatıyor. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24 derece ölçüldüğü Erzurum'da, şadırvanlar buz tutarken, çatılarda büyük sarkıtlar oluştu.
Termometrelerin sıfırın altında 32,7 dereceyi gösterdiği Tekman ilçesi bölgenin en soğuk yerleşim birimi oldu. İlçede soğuk sebebiyle insanlar evlerine kapandı.
SİBİRYA'YI ARATMAYAN SOĞUKLAR
Meteoroloji verilerine göre Doğu'da kent merkezleri ve bazı ilçelerde ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle oldu:
Ardahan -22,9, Göle -31,Çıldır -22,4
Ağrı -26,1, Diyadin -22.2, Eleşkirt -28.4, Hamur -29,5, Patnos -29,3, Taşlıçay -28,2, Tutak -29,2
Erzincan -15,4, Otlukbeli -26,8, Refahiye -21,4, Tercan -26,9, Çayırlı -29,5
Erzurum -24,0, Aziziye -29,5, Aşkale -27,3, Horasan -27,5, Hınıs -27,6, Karaçoban -30 Köprüköy -28,3, Tekman -32,7
Iğdır -9.4, Aralık -12.7 Tuzluca -11.7
Muş-18,0, Bulanık -29,5, Hasköy -21,5, Korkut -23,5, Malazgirt -28,2, Varto -23,2
Kars -23,9, Akyaka -23,5, Sarıkamış -20,8, Selim -25,4, Susuz -21,2.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2023-02-13 11:46:39
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