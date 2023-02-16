Depremde eşiyle birlikte yaşamını yitiren uzman çavuş, toprağa verildi



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde görevliyken izinli döndüğü Hatay'daki evlerinde, depremde eşi Aybüke Kaban Dinler (23) ile birlikte yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Emircan Dinler (25), Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Hatay'da Piyade Uzman Çavuş Emircan Dinler, geçen yaz evlendiği Aybüke Dinler ile oturdukları apartmanın enkazı altında kaldı. Erzincan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü mezunu olan 3 aylık hamile Aybüke Kaban Dinler'in birkaç gün önce cenazesine ulaşıldı. Eski Erzincan Belediye Başkanı ve Milletvekili Talip Kaban'ın yeğeni olan Aybüke Kaban Dinler, memleketinde Terzi Baba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ekipler, enkazda dün de Emircan Dinler'in cansız bedenine ulaştı. Hatay'dan Erzurum'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Emircan Dinler için Narmanlı Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Milletvekili Selami Altınok, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri ve mülki erkanın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Tümgeneral Fedai Ünsal, baba Ekrem Dinler'e başsağlığı dileklerini iletti. Kılınan cenaze namazı sonrası Piyade Uzman Çavuş Emircan Dinler, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

İZİN ALIP GELMİŞ

Erzurumlu SongülEkrem Dinler'in 2 çocuğundan en büyüğü olan Piyade Uzman Çavuş Emircan Dinler'in Suriye'nin İdlib kentinde görevli olduğu, izin olarak döndüğü evinde depreme yakalandığı öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-02-16 14:33:48



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