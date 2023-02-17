Erzurum'da depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Erzurum'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yaşanan depremlerin ardından, Erzurum'daki sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine cuma namazı sonrası depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Lalapaşa Camii bahçesinde cenaze namazını kıldıran Erzurum Müftüsü Rüstem Can, "Geçen hafta Kahramanmaraş'ta defin bölgesinden sorumluydum. Orada yaklaşık 3 bin kardeşimizi defnettik. Öyle haller gördük ki; yüce Mevla´m, böyle bir depremi, afeti bir daha bizlere göstermesin" dedi.
Erzurum´da yüzlerce kişi kılınan cenaze namazı sonrası depremde ölenler için dua etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2023-02-17 14:26:33
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