ERZURUM, (DHA)ERZURUM Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin vurduğu Hatay ve Malatya'da kurdukları mobil fırın ve mutfak ile depremzedelere sıcak yemek ikram ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından aramakurtarma ekiplerini bölgeye gönderen Erzurum Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Bugüne kadar bölgeye gönderdiği 40 TIR dolusu malzemeyle yardıma koşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sıcak yemek ve ekmek ihtiyacı için mobil fırın ve mutfağı devreye soktu. Depremin ağır hasar verdiği Hatay ve Malatya'da, fırın ve mutfağı faaliyete geçiren belediye, gün boyu afetzedelere kahvaltı ve sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Mobil fırında üretilen ekmek ve simitlerle depremzedelerin ihtiyacı karşılanıyor.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Asrın felaketinin yaşandığı andan bugüne kadar deprem bölgesine yardım, yiyecek ve gıda lojistiği konusunda da depremzede kardeşlerimize katkı sunmaya devam ediyoruz. Hatay ve Malatya'da konuşlanan mobil ünitelerimizle kahvaltı ve sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Malatya ilimizde konuşlanan mobil fırınımızda 1 günde 15 bin simit ve ekmek üretimi yapıyoruz. 50 bin kişi kapasiteli mobil mutfak ünitemiz Malatya'da kardeşlerimize 3 öğün kahvaltı ve sıcak yemek ikramında bulunuyor. 25 bin kişilik diğer mobil ünitemiz de Hataylı kardeşlerimize sıcak yemek dağıtımı yapılıyor" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez
2023-02-17 17:49:23
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