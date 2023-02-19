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Gürcistan yardım uçağı satış için 2'nci kez ihaleye çıkarılıyor

DHA

Gürcistan yardım uçağı satış için 2'nci kez ihaleye çıkarılıyor


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)VAN depremi için yardım getirilirken Erzurum Havalimanı'nda kaza kırımına uğrayan Gürcistan uçağı, geçen yıl 22 Kasım'daki açık artırmada satılamadı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, ikinci kez satış ihalesi yapacak. Kokpit bölümünde ağır hasarı bulunan ve 400 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan uçağın ihalesi, 22 Şubat'ta yapılacak.
Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yardım amacıyla depremzedelere çadır getiren Gürcistan uçağı, 30 Ekim gecesi Erzurum Havalimanı'na indi. Kargosunu boşaltan uçak, parka alındı. Bu sırada piste inen ve depremzedeler için 31 tonluk gıda malzemesi taşıyan Kırgızistan uçağının kanadı, Gürcistan uçağının pilot kabinine çarptı ve kokpitte hasar oluşturdu. Kazadan sonra Kırgızistan'a ait kargo uçağı da havalimanının park bölümüne çekildi. Kazayla ilgili Türkiye, Gürcistan ve Kırgızistan'dan gelen teknik ekip, inceleme yaptı. Uçaklardaki hasarlar sigorta şirketleri tarafından tespit edildi. Kazadan yaklaşık 1 ay sonra Kırgızistan uçağının kırılan kanadı onarıldı ve uçak ülkeye götürüldü. Ancak kokpit bölümünde hasar oluşan ve bu bölümünün üzeri brandayla örtülen Gürcistan uçağı, o günden bu yana Erzurum Havalimanı'nda bekletiliyor.
İLK OLARAK AÇIK ARTIRMA YAPILDI
Erzurum Havalimanı'nda bekletilen uçak için geçen yıl satış kararı verildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan uçak için 22 Kasım'da açık artırma yapıldı. 400 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan uçağa talipli çıkmadı.
İKİNCİ İHALE 22 ŞUBAT'TA
DHMİ Genel Müdürlüğü, uçağın satışı için ikinci kez ihale düzenledi. DHMİ, hurdaya ayrılan uçağın 22 Şubat'ta aynı muhammen bedelle ihale usulü satılacağını bildirdi. DHMİ'nin ilanında ihaleye katılmak isteyenlerin 50 bin TL geçici teminat yatırmaları istendi. DHMİ Genel Müdürlüğü, ihalenin 22 Şubat saat 14.30'da kurum salonunda yapılacağını açıkladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2023-02-19 11:38:13

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