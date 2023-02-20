Başkan Sekmen: Adıyaman'ın yüzde 75'ine su verildi



ERZURUM, (DHA)ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının sürdürdüğü Adıyaman'ın yüzde 75'ine su vermeye başladı. Su akmayan bölgelerin ihtiyacı da tankerlerle karşılanıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Köy, köy, mahalle mahalle içme suyu ve altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Temizlik ekiplerimiz de şehrin dört bir tarafında görev yapıyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Adıyaman'da görev verilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 911 personel ve 91 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan çadır kent ve konteyner kentlerin altyapısını tamamlayan ekipler, bir taraftan da şehrin altyapısının sorunlarını çözmeye çalışıyor. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kentin yüzde 75'ine yeniden su verilmeye başlandı.

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, başta Adıyaman olmak üzere deprem bölgesindeki illere şu ana kadar 42 yardım TIR'ını bölgeye gönderdi, 457 bin adet gıda ve kahvaltı paketleri, 81 bin ton akaryakıt desteği sağladı. 29 bin muhtelif ihtiyaç malzemesi, 52 bin 500 maske, 6 bin 500 inşaat malzemesi, 6 bin 143 battaniye, 5 bin 670 giyim, 1000 çadır, 2 bin 433 ısınma ünitesi bölgedeki depremzedelere ulaştırıldı. Malatya ve Hatay'da kurulan mobil mutfakla depremzedelerin sıcak yemek ihtiyaçları da karşılanıyor.

YARA SARIYORUZ

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Büyükşehir Belediyemizin tüm ağır iş makineleri, alt ve üstyapı hizmetlerinde kullanılan teknik araç ve gereçler, temizlik, yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinde görevli personellerimizle Adıyaman ilimizin de yaralarını sarıyoruz. Profesyonel ekiplerimiz, ağır iş makinelerimiz, lojistik üniteler, teknik araç ve gereçler olmak üzere tabiri yerindeyse Adıyaman ilimize de hizmet karargâhı kurduk. İlk günden beri Adıyaman ilimize de etkin bir şekilde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Bütün imkânlarımızı Adıyaman'ımıza seferber ettik. Gerek alt ve üstyapı hizmetlerimiz, gerekse barınma, yiyecek, giyecek ve yardımlarımız gerekse de tüm lojistik destek gibi vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında önemli gayretler sarf ettik ve sarf etmeye de devam ediyoruz. Bir an evvel yaralarımızı sarıp hayatı normale dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz. Şu anda şehrin yüzde 75'ine su vermiş durumdayız, elektrik de verilmeye devam ediyor. Bu hizmetler etkin bir şekilde devam ediyor. Alt ve üstyapı hizmetlerinde görevli ekiplerimiz, tüm birimlerimiz Adıyaman'a konuşlandı. Köy köy, mahalle mahalle içme suyu ve altyapı çalışmalarını yürütüyor. Bunun yanında imalat işleri de aralıksız devam ediyor. Temel ihtiyaçlar konusunda çadır, lavabo, banyo kurulumu sürüyor. Temizlik ekiplerimiz şehrin dört bir sathında. İnşaat, imalat, bakım ve onarım hizmetlerinde görevli teknik ekiplerimiz kısacası tüm ekipman ve ağır iş makinelerimizle bütün kuvvetlerimizle, mobil mutfak TIR'ları, mobil fırın ünitelerimizle, yardım konvoylarımızla felaketin yaşandığı deprem bölgesinde vatandaşlarımızın daima emrindeyiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2023-02-20 14:58:28



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