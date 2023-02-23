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Uluslararası Palandöken Cup öncesi depremzedeler yararına gösteri maçı düzenlenecek

DHA

Uluslararası Palandöken Cup öncesi depremzedeler yararına gösteri maçı düzenlenecek


ERZURUM, (DHA)Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Genel Başkanı Özcan Şimşek, Uluslararası Palandöken Cup öncesi düzenlenecek özel maçın gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından UYAFA, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine TIR'larla acil yardım malzemeleri gönderen UYAFA, arama kurtarma çalışmalarına da destek oldu. Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) tarafından 25-31 mayıs tarihleri arasında Erzurum´da düzenlenecek Uluslararası Palandöken Cup'ta da depremzedeler yararına organizasyon yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde U13 kategorisinde düzenlenecek organizasyona 24 ülkeden katılım sağlanacak. Şampiyona öncesindeki özel maçtan elde edilecek gelir ise depremzedelere bağışlanacak.
ÖZCAN ŞİMŞEK: SPOR EVRENSEL BİR DİL
UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek, Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadyumu´nda oynanacak maça eski Rumen futbolcular Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu´ya teklifte bulunulduğunu belirtti. Hagi ve Popescu´dan olumlu yanıt alındığını dile getiren Özcan Şimşek, Türkiye´den de eski yıldız futbolcuların özel maça davet edileceğini söyledi. Başkan Şimşek, "Erzurum´da düzenleyeceğimiz UYAFA Uluslararası Palandöken Cup´ın mimarı Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu´dur. Bu noktada kendisinin görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Sayın Bakanımız ile yapacağımız görüşmeden sonra projemize son şeklini vermek için çalışmalara başlayacağız. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Yaraların sarılması için tüm halkımız kenetlendi. Bizler de ilk günden seferber olduk. Şimdi de özel maç düzenlemeye karar verdik. Spor evrensel bir dil ve sporun birleştirici özelliğini kullanarak depremzedelerimize yardımda bulunmak istedik. Özel maçtan elde edilecek tüm gelir depremzedelere bağışlanacaktır" dedi.
TÜRKİYE'NİN ROMANYA BÜYÜKELÇİSİNE ZİYARET
Öte yandan UYAFA Başkan Vekili Necati Alçık ile beraberindeki heyet, Türkiye´nin Romanya Büyükelçisi Özgur Kıvanç Altan´ı ziyaret ederek, faaliyetler ve Uluslararası Palandöken Cup hakkında bilgi verdi. Özel maça davet edilen Hagi ve Popescu ile yapılan ön görüşmelerin detaylarının da konuşulduğu ziyarette, Büyükelçi Özgur Kıvanç Altan, UYAFA organizasyonlarına destek olma sözü verdi.
DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-02-23 13:17:49

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