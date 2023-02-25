Gönüllü berberler, depremzedeler ile arama- kurtarma ekiplerini tıraş etti



ERZURUM, (DHA)ERZURUM'dan Kahramanmaraş'a giden 20 gönüllü berber, 1500'e yakın depremzede ile aramakurtarma ve yardım çalışmasına katılan görevlileri tıraş etti. Gönüllü berberler, ailelere kişisel hijyen setleri, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Erzurum Berberler ve Kuaförler, Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Emre Torungil ile 20 gönüllü berber, depremzedelere tıraş hizmeti vermek için Kahramanmaraş'a gitti. Gönüllü berberler, Karamanlı Mahallesi Dr. Sadullah Caddesi'ndeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin spor salonunda kalan depremzedeler ile çadır kentlerdekileri tıraş etti. Bazen sandalyede bazen de ayakta tıraş hizmeti veren berberler, depremzedelere hizmet etmekten mutlu olduklarını dile getirdi. Gönüllü berberler ayrıca Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba köyü ile Sütçü İmam Üniversitesi kampüsündeki çadır kent, Onikişubat Belediyesi binasındaki depremzedeler ile İnsan Vakfı Erzurum Şubesi'ne ait aşevindeki çocukları tıraş etti. Berberler, tıraş hizmeti verdikleri kişilere temizlik hijyen seti, etraflarında toplanan çocuklara da oyuncak dağıttı.

Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından okulun spor salonunu açtıklarını belirten Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin müdürü Muhammet Kılıçsallayan, "Salonumuzda yaklaşık 1000 depremzedeyi barındırmaya başladık. Çok şükür, devletimiz ve hayırsever vatandaşlar, depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Depremzedelerin tıraş olmaları problemdi. Onu da Erzurum'dan gelen gönüllü berberler verdikleri hizmetle tamamladı. Ben kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-02-25 09:38:04



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