Çay ocağına silahlı saldırı; anne- kız fotoğrafçıya sığındı



Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, çay ocağına silahlı saldırı düzenlenirken, yoldan geçen anne ile kızı, panikle fotoğrafçıya sığındı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam, Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çay ocağında Mustafa O. (24), Cafer U. (17), Fatih Y. (16) ile Göktuğ Eren T. (17), Furkan Ş. (18), Muhittin E. K. (20) ve Kandemir Y. (18) arasında borçalacak nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Çay ocağından çıkan 4 kişi, pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. 4 el ateş eden şüpheliler, kaçtı. Bu sırada olay yerinden geçen anne ve kızı ise tedirginlikle aynı sokaktaki fotoğrafçıya sığındı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. İş yeri sahibi, anne ve kızını sakinleştirmeye çalıştı. Polis tarafından cami bahçesinde yakalanan şüphelilerin üzerlerinde pompalı tüfek, tabanca ve bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2023-02-25 11:06:24



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