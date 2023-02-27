Depremin 21'inci gününde enkazdaki atı sağ çıkardılar

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ERZURUM,(DHA)-ERZURUM'dan Adıyaman'a giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, deprem felaketinin 21'inci gününde enkaz altında kalan bir atı canlı çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da görevlendirilen Erzurum Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yaylakonak beldesi Kümeevler Mahallesi'ndeki enkazda bir at olduğunu tespit etti. Ekipler, dün saat 18.30 sıralarında atı enkazdan canlı çıkardı. At, tedavisi sonrası sahibine teslim edildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-02-27 13:00:27



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