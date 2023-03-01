Başına buz kütlesi düşen özel güvenlik görevlisi öldü

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Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'da gece nöbetine gitmek için yola çıkan özel güvenlik görevlisi İlhami Demirtaş (50), çatıdan başına buz kütlesi düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde meydana geldi. Atatürk Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 4 çocuk babası İlhami Demirtaş, gece nöbetine gitmeden önce marketten 3 ekmek alıp, otobüs durağına yürümeye başladı. Bu sırada Demirtaş'ın başına, 11 katlı binanın çatısından büyük bir buz kütlesi düştü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Demirtaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirtaş'ın cenazesi, bugün ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verilecek. Öte yandan olaydan sonra bina çatısındaki buz kütleleri temizlenirken, Demirtaş'ın aldığı ekmeklerin kenara bırakıldığı görüldü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-03-01 12:14:44



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