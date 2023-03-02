DT Genel Müdürü Kurt: Depremzedelerin ruhunu iyileştirecek sanattır, tiyatrodur



Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)DEVLET Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, deprem bölgesinin yaralarının sarılması için herkesin elinden geleni yaptığını, kendilerinin de çocuk ve büyüklere yönelik faaliyetlerini devam ettirdiklerini söyledi. Kurt, "Devletin şefkatli eli, depremzedelerin üzerinde ama onların ruhlarını iyileştirecek olan; sanattır, tiyatrodur" dedi.

Kuruluşunun 25'inci yılını kutlayan Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda incelemelerde bulunan ve oyuncularla buluşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, deprem bölgesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çok büyük afetin ardından hem devletin hem de milletin yaraları sarmak için elinden geleni yaptığını belirten Genel Müdür Kurt, "Moral ve motivasyona ihtiyacımız var. Devletin şefkatli eli, depremzedelerin üzerinde ama onların ruhlarını iyileştirecek olan; sanattır, tiyatrodur. Biz devlet tiyatrosu olarak bütün arkadaşlarımızı Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve diğer bölgelere gönderiyoruz sonrasında büyük oyunlarımız, çocuk oyunlarıyla atölye çalışmaları yaparak bu acıyı katlanabilir hele getireceğiz, inşallah" dedi.

Sahnede oyun provası yapan oyuncularla da sohbet eden Genel Müdür Kurt, "El birliğiyle inşallah bunun da altından kalkacağız. Depremzedelerin ruhlarını iyileştirecek olan şey; sanat, tiyatro. O yüzden onlara biraz moral vermemiz, motivasyonlarını artırmamız lazım. Herkese çok büyük görevler düşüyor. Bu yüzden devlet tiyatrosundaki sanatçılarımızla ilk günden beri koşturduk. Ben de deprem bölgesine gittim, ziyarette bulundum sonra hemen İstanbul devlet tiyatromuz geldi. Kamyon tiyatrosunda, çadırda, her yerde oyunlar oynandı. Şimdi Ankara´da devlet tiyatromuz, Van devlet tiyatromuz var. Arkasından İzmir devlet tiyatromuz; Hatay, İskenderun tarafında gidiyor. El birliğiyle bu yarayı iyileştireceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-03-02 10:06:41



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