136 Afgan kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da yurda farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giren 136 Afgan göçmen, uçakla ülkelerine gönderilerek sınır dışı edildi. Bu yıl Türkiye'den Afganistan'a gaçak göçmenlerin gönderildiği 12'nci charter seferin Erzurum'dan yapıldığı bildirildi.

Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Erzurum İl Göç Müdürlüğü koordinesinde 136 Afganistan uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Erzurum Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan göçmenler, Afganistan Havayolları´na ait tarifesiz seferle ülkelerine gönderildi.

İl Göç İdaresi yetkilileri, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı deprem ve sonrasındaki depremlerin acılarının yaşandığı, yaraların hep beraber sarılmaya çalışıldığı bugünlerde düzensiz göçle mücadelesinin de aralıksız devam etttiğini belirtti. Bu yıl Türkiye'den Afganistan'a 12'nci charter seferinin Erzurum'dan yapıldığını ifade eden yetkililer, dün de Ağrı'dan Afganistan'a uçakla 136 düzensiz göçmenin gönderildiğini bildirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-03-02 15:19:41



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