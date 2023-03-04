Havalimanlarında karla mücadele



Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)DOĞU Anadolu'daki havalimanları, 100 personel ve 68 ileri teknolojideki araç ile uçuşlara hazır tutuluyor. Havalimanlarında buzlanmanın önüne geçmek için ise 98 ton özel buz çözücü sıvı madde kullanıldı.

Şubat ayıyla birlikte yoğun kar yağışının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyeler, yolları açık tutmak için yoğun çaba sarfederken, kentlerdeki havalimanlarında da karla mücadele çalışması yapıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, kış koşullarının etkili olduğu Doğu'da havalimanlarını uçuşa açık tutmak için yoğun çaba sarfetti.

DHMİ Genel Müdürlüğü'nün sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, Erzurum Havalimanı'nda 31 personel, 20 araç; Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda 21 personel 14 araç; Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda 10 personel, 9 araç; Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 18 uzman, 12 araç; Kars Harakani Havalimanı'nda ise 20 personel 13 araçla karla mücadele çalışması yapıldığı kaydedildi.

Pistlerdeki karları temizleyen ekipler, bu kez bölgede etkili olan doncurucu soğukta buzlanmayı önlemek için de-icing (buz çözme) sıvı serpme aracı ile 98 ton buz çözücü malzeme kullandı. Yapılan yoğun çalışmalar sonunda bölgede hava ulaşımı, aksamadan devam etti.

Havalimanlarında yürütülen karla mücadele hizmetlerinin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatlarına uygun yapıldığını belirten DHMİ Genel Müdürlüğü, ileri teknoloji ürünü araçların kullanıldığını söyledi. DHMİ internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Havalimanlarında yoğun kış şartlarında uçakların güvenli iniş-kalkış yapabilmesi, uçuş faaliyetlerinin azalmasının ya da tamamen durmasının önüne geçilebilmesi ile havacılık faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla PAT sahalarının kardan ve buzdan temizlenmesi gerekiyor. DHMİ tarafından yapılan çalışmalarla, kar ve buzlanmadan dolayı uçak seferlerinde ertelemeler ve iptaller önlenerek yolcular mağdur edilmiyor bunun yanında havalimanı işletmecileri ve hava yolu şirketleri de ciddi bir kayıptan kurtarılıyor. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen karla mücadele hizmetlerinde, ileri teknoloji ürünü araçlar ve ekipman kullanılıyor" denildi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-03-04 10:39:50



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