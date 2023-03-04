Doğu'da toz taşınımı sonrası yağmur; oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu



Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM, Erzincan ve Ardahan'da toz taşınımının ardından yağmur etkili oldu. Araçları çamurla kaplanan sürücüler, oto yıkamacılarda saatlerce sıra bekledi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce 3 Mart saat 21.40 ile 4 Mart saat 20.00 arasında toz taşınımı beklendiği duyuruldu. Uyarıda ulaşımda aksamalar ile görüş mesafesi ve hava kalitesinde azalma olabileceği belirtildi. Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da toz taşınımı sonrası yağmur da etkili oldu. Araçları çamurla kaplanan sürücüler ise oto yıkamacıların yolunu tuttu. Bazı kişiler, araçlarını kendileri yıkarken bazıları da saatlerce oto yıkamacılarda sıra bekledi.

Akaryakıt istasyonunda araç yıkama sırası bekleyen Şeref Kara, "Gece çamurlu yağmur yağdığı için istasyon, sabahtan beri bu şekilde. Uzun kuyruklar oluştu. Bayağı çamurlu yağmur yağmış. Görünen o ki bugün gece saatlerine kadar araç yıkanacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2023-03-04 12:28:57



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