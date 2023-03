'AFAD'ın melekleri'nin ilk görev yeri; Hatay 

Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)-ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde görevli 6 kadın arama kurtarma teknisyeni, depremin vurduğu Hatay'da çok sayıda can kurtardı. Kısa bir süre öncesinde göreve başlamalarına rağmen, erkek meslektaşlarıyla birlikte tonlarca yığınlık enkazın altına giren kadınlar, verilen görevleri başarıyla yerine getirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Erzurum Arama Kurtarma Birliği'ne yaklaşık 6 ay önce arama-kurtarma teknisyeni olarak tayin edilen Busenur Çayırlık, Çağla Kirik, Esmegül Ünsal, Elif Bütün, Dilan Ontaç, Esra Dübüş, 40 gün süren eğitime alındı. "Bu iş gönül meselesi. Herkes canıgönülden bu işi yapmak ister. Her türlü afette görev alacağız" diyen kadın teknisyenler, AFAD uzmanlarından enkaza güvenli yaklaşma, arama, yaralının nasıl kurtarılacağına dair uygulamalı eğitim aldı. Geçen yıl aralık ayında eğitimlerini tamamlayan kadın teknisyenlerin ilk görev yeri, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Hatay oldu.

Depremin hemen ardından Erzurum'dan bölgeye gönderilen 80 kişilik AFAD ekibi arasında yer alan 6 kadın, artçı sarsıntılara rağmen enkaz altında arama kurtarma çalışmasına katıldı. Erkek meslektaşlarıyla birlikte tonlarca ağırlığındaki enkazın altından çok sayıda can kurtarmayı başardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-03-05 10:32:16



