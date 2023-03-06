Depremzede çocuklar açılışını yaptıkları oyun salonunda eğlendi



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ATATÜRK Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü akademisyen ve öğrencileri, deprem bölgesinden Erzurum'a gelerek yurtlarda barınan ailelerin çocukları için 'oyun odası' oluşturdu. Çocuklar, kurdelesini kestikleri oyun salonunda Nasrettin Hoca, Pamuk Prenses, tavşan ve palyaço kılığına giren üniversite öğrencileri eşliğinde oynayarak eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 150 aile Erzurum'daki, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Oğuzhan Yaşar Yurdu'na yerleştirildi. Günlerdir evlerinden, okullarından ve arkadaşlarından uzakta yaşayan çocuklar için harekete geçen Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü akademisyen ve öğrencileri, yurdun bir odasını oyun odasına dönüştürdü. Hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalara katkı sunmak isteyen akademisyen ve öğrenciler, çoğunu atık malzemeden yaptıkları oyuncaklarla doldurdukları oyun alanında çocukların zaman geçirmesini sağladı. Nasrettin Hoca, Pamuk Prenses, tavşan ve palyaço kılığına girerek yurda gelen üniversite öğrencileri çocuklarla gün boyu ilgilendi.

Çocukların eğitimlerine destek olmak ve yaşadıkları büyük travmayı atlatabilmeleri amacıyla oyun odası kurduklarını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, "Çocukların gelişimlerine uygun oyuncaklar ve eğitim materyalleriyle donatılan oyun salonu yaşadıkları deprem faciasını bir nebze olsun hafifletecektir. Birlik ve beraberlik bizi bu zor durumdan kurtaracaktır. Bu oyun salonunu hazırlayan bölüm akademisyen ve öğrencilerini yürekten kutluyorum. Bu oda sayesinde depremzede aile çocuklarının canı sıkılmayacağını umut ediyorum" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Erzurum'a ailesi ile gelen 11 yaşındaki Talha Kalkan, "Yurttaki tüm çocuklar gibi benim de canım çok sıkılıyordu. Açılan bu oyun odası sayesinde buraya gelip hoşça vakit geçirebiliyor, yeni arkadaşlıklar edinebiliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-03-06 09:49:52



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