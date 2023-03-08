Kebapçının baca borusunda mahsur kalan kargaları kurtardılar

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Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinde bir apartmanın alt kadındaki kebapçının baca borusunda mahsur kalan kargalar, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Oltu'nun Aslanpaşa Mahallesi Karabulut Sokak'ta 4 katlı bir binanın altındaki kebap dükkanının çatıya uzanan baca borusundan karga sesleri gelince, çevredekiler harekete geçti. Yuva yapmak isterken borunun içine düştüğü tahmin edilen kargaları kurtarmak için vatandaşlar, birinci kattaki girişte kapatılan boruyu açtı. Boruyu tıkayan malzemelerin çıkarılmasıyla birlikte kargalar sıkıştıkları yerden kurtularak uçtu.

Kargaları bulunduğu yerden kurtaranlardan esnaf Fırat Aydın, "Kebapçıya ait bacanın içerisinden 2 günden beri ses geliyordu. Kuşların mahsur kaldığını fark ettik. Boruyu alttan açarak kargaları bulundukları yerden kurtardık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2023-03-08 10:37:04



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