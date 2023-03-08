Erzurum'dan depremzedelere 150 ton yakacak odun

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Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinde orman işletmesi çalışanları, deprem bölgesine 10 TIR dolusu yaklaşık 150 ton yakacak odun gönderdi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Oltu Orman İşletme Şefliği, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen kentlerin yakacak ihtiyacı için depolarda bulunan ağaçları topladı. Kuruma ait alanda biriktirilen yaklaşık 150 ton odun, vinçlerle 10 TIR´a yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Oltu Orman İşletme Müdürü Ömer Abak, "Depremzedelerimizin yanında olduğumuzu göstermek için deprem bölgesindeki insanımızın ısınma problemini çözmek amacı odun gönderiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2023-03-08 13:17:51



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