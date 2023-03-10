Polis, enkazda bulduğu yüklü miktarda parayı sahibine teslim etti

Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)MALATYA'da polis ekipleri, 33 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazında buldukları yüklü miktardaki parayı sahibine teslim etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından; Malatya'da görevlendirilen Erzurum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Çavuşoğlu Mahallesi Buhara Caddesi Ergün Apartmanı'nın enkazında 72 bin 150 TL, 65 bin 450 dolar, 2 bin 100 euro, Browning marka ruhsatlı tabanca, 2 şarjör, 447 adet 9.19 milimetre çapında mermi, 1 pasaport, 1 vergi kimlik kartı buldu. Polis, para, pasaport ve tabancanın 33 kişinin hayatını kaybettiği binanın girişinde oto lastik bayiliği yapan Mikail Özce'ye ait olduğunu belirledi. Ekipler, deprem felaketinden sağ kurtulan Özce'ye ulaşılıp, para, tabanca ve pasaportunu teslim etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2023-03-10 15:46:08
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