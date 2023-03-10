Erzurum merkezli 5 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu; 20 gözaltı (2)

13 TUTUKLAMA
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye çıkarılan şüphelilerden Dilaver M., Yusuf G., Arif F.D., Yusuf Ö., Resul Ö.Y., Berkant K., Semih H., Umut Ö., Ceren K., Büşra D.K., Naim K., Onur A. ve Abdullah K., tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2023-03-10 18:59:58
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