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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı kapatıldı

DHA

Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı kapatıldı


ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da 2020 yılında 160 bin metrekare alan üzerine kurulan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, Türkiye'de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle önlem amaçlı kapatıldı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 100 milyon TL maliyetle 160 bin metrekare alan üzerine kurulan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, Türkiye´de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı. İçerisinde 2 bin 500 büyükbaş, 2 bin 500 küçükbaş kapasiteli açık ve kapalı padok, 612 büyükbaş ve 1100 küçükbaş hayvanın barınabileceği ahırlar, 1300 metrekare yem deposu, 20 çoban konaklama evi, 48 kişilik misafirhane, 200 kişilik müzayede salonu, 500 araçlık otopark, arıtma tesisi, polis ve zabıta karakolları, veteriner muayene istasyonu, lokanta, kafeterya, çay ocağı ve cami bulunan hayvan pazarı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararına göre açılacak. 
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hayvan pazarlarının kapatılması konusu Erzurum özeline has değil, ülke genelinde Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından şap hastalığıyla mücadele kapsamında uygulanan bir karardır. Şap hastalığıyla mücadele kapsamında Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsamız ve ilçelerdeki canlı hayvan pazarlarımız tedbir amaçlı faaliyetlerini durdurmuştur. Hayvan pazarlarımız şap aşılama kampanyası bittikten sonra Bakanlığımızın vereceği talimat sonrası yeniden faaliyetlerine devam edecektir."(DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2023-03-11 11:27:25

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