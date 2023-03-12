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Bakan Yardımcısı Ersoy: Seçim günü 600 bin güvenlik personeli görev alacak

DHA

Bakan Yardımcısı Ersoy: Seçim günü 600 bin güvenlik personeli görev alacak


ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da düzenlenen, 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Milletvekili Genel Seçimlerinde vatandaşın özgür iradesinin sandığa yansıması ve güven ortamı içerisinde yapılabilmesi için 600 bin güvenlik personelinin seçim günü görev alacağını söyledi.
Erzurum Hükümet Konağı'ndaki toplantı salonunda İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığında yapılan toplantıya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın yanı sıra Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Kars Muş, Tunceli ve Van Valilileri ile emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı. Toplantı öncesi bir açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Daha önce alnımızn akıyla icra ettiğimiz seçim tecrübelerimizden istifade ederek her zamankinden daha büyük daha dikkatli daha fazla özenle sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız. Seçim halkın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımız dışındadır. Bizim görevimiz vatandaşın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksiliğe, aksaklığa veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı sağlamaktır" diye konuştu.
Seçimlerin hayırlı olması temennilerinde bulunan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Seçimde tedbiri elden bırakmayacağız. Seçim günü 326 bin 387 emniyet personeli, 196 bin 197 jandarma, 7 bin, sahil güvenlik, 58 bin 658 güvenlik korucumuz, 17 bin 209 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere yaklaşık 600 bin personel seçimde görev alacak. Personel destek olarak 71 helikopter, 8 uçak ve çok sayıda askeri ve polis aracı ile dron eşlik edecek" dedi.(DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-03-12 13:32:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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