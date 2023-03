Depremzede ailelere atlı terapi

Turgay İPEK/ERZURUM (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden Erzurum'a getirilerek yurtlara yerleştirilen depremzede aileler atla terapi ediliyor. Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulüp Başkanı Ayşe Melek Okuyucu, "Asrın felaketini yaşadıktan sonra Erzurum'a getirilen depremzede aileler için kulüp olarak atlı terapi uygulaması başlattık. Her hafta anne, baba ve çocuklardan oluşan 200 kişiyi kulübe getirerek atlı terapi uyguluyoruz. Atlı terapi sosyal iletişimi artırır, kişide kendine güven duygusunu geliştirir, kişiye gevşeme duygusu verir ve yaşama sevinci kazandırır" dedi.

Erzurum'da misafir edilen depremzedeler, eğitmenler eşliğinde at binerek depremin oluşturduğu stres, korku ve üzüntülerini üzerlerinden atmaya çalıştı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve Erzurum'da misafir edilen depremzede ailelerin stresten uzaklaşmaları için yüzme, buz pateni ve kayak gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü de depremzede aileler için 'atlı terapi' uygulaması başlattı. Aziziye ilçesindeki kulüp binasına otobüslerle taşınan depremzede aileler, burada oluşturulan platformda eğitmenler eşliğinde sırayla ata bindiriliyor. Bazıları hayatında ilk kez ata binerken bazıları da yaşadıkları korkuyu kısa sürede üzerlerinden atıp keyifli dakikalar geçirdi. Depremzede ailelerle yakından ilgilenen Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulüp Başkanı Ayşe Melek Okuyucu, Atlarla yapılan terapinin tarihi milattan önceye dayandığını söyledi. Asrın felaketini yaşayan depremzede aileler için Türkiye'nin tek yumruk olduğunu ve kendilerinin de bunun içinde olmak istediğini belirten Okuyucu şunları söyledi:

"Depremin ağır hasar verdiği illerden Erzurum'a gelen depremzede ailelere kulüp olarak bir etkinlik hazırladık ve bu kapsamda onları daha önceden uygulamış olduğumuz atlı terapiye aldık. Her hafta sonu 200 kişiyi burada ağırlayıp onlara atlı terapi ile yaşadıkları o kabus dolu günlerden uzaklaştırmaya çalışacağız. Atlı terapi sosyal iletişimi artırır, kişide kendine güven duygusunu geliştirir, kişiye gevşeme duygusu verir ve yaşama sevinci kazandırır. Bu felaketi de hep birlikte atlatacağız. Biz bir bütün beden gibiyiz. Nerede bir acı varsa onu hepimiz hissediyoruz. Bu yüzden herkes gibi bizde onlar için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz."

Erzurum'a Malatya'dan geldiğini söyleyen 13 yaşındaki Zülal Orus, "Ata ilk bindiğimde çok korktum ama sonra iyi anlaştık. At binmek güzel bir duyguymuş. Çok hoşuma gitti buraya sık sık gelmeye çalışacağım. Yaşadığımız zor günleri atlatabilmemiz için herkesin seferber olduğunu görmek buzu çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Ata binip gezenlere daha sonra sobada hazırlanan çay, közde patates ve kestane ikram edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-03-13 10:42:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.