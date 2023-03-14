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Kur'an kursundaki 'işkence' davasında yöneticiye 39, hizmetliye 36 yıl hapis cezası

DHA

Kur'an kursundaki 'işkence' davasında yöneticiye 39, hizmetliye 36 yıl hapis cezası


Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, yatılı Kur'an kursunda 14 çocuğa yönelik işkence iddiasıyla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan yönetici Nuhi Karababa'ya 39 yıl, hizmetli Uğur Güngör'e ise 36 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme her iki sanık için de takdir indirimi uygulamadı.
Palandöken ilçesindeki Hacı Bahattin Evgi Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda kalan M.K., ailesine yurtta belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa'nın kendisini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, 2 Aralık 2021'de Aslankafa hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan polis ekipleri, Hakan Aslankafa'yı gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde M.K.'nin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Aslankafa, 1 gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
119 YIL CEZA İSTİNAFTA BOZULDU
Yapılan soruşturma sonucunda Aslankafa hakkında 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 13 çocuğa da işkence ve eziyet ettiği gerekçesiyle 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca Kurs Müdürü Nuhi Karababa ve hizmetli Uğur Güngör hakkında da 14 çocuğa işkence suçundan 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. 
Hakan Aslankafa, 31 Mayıs 2022'de cinsel istismar suçlamasıyla 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada 119,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak karar, çocukların duruşma salonunda dinlenmediği, eksik tanık dinlendiği ve sanığa verilen cezanın fazla olduğu gerekçesiyle istinaf mahkemesince bozuldu.
KARAR DURUŞMASI
Yönetici Nuhi Karababa ve hizmetli Uğur Göngör´ün 13 çocuğa işkence suçundan Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki yargılanmasına ise bugün devam edildi. Duruşmaya sanık Nuhi Karababa ve Uğur Güngör ile birlikte çocukların aileleri ve avukatları katıldı. Karababa ve Güngör, karar duruşmasında suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu. Uğur Güngör, "Kızım okula gidemiyor. 'Tacizci hoca' olarak anılıyoruz. Yüce mahkemenizin güzel bir karar vereceğine inanıyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. 
Suçsuz olduğunu söyleyen kurs yöneticisi Nuhi Karababa da savunmasında, "15-20 tane veli var çağıralım. Benim çocuklarına işkence yaptığımı söylesinler ben tahliyemi değil idamımı isteyeceğim. Son sözüm beraatımı istiyorum" diye konuştu. 
TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI
Sanıkların son savunmalarının ardından 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, kararını açıkladı. Mahkeme, yönetici Nuhi Karababa için 14 çocuktan 13'üne eziyet suçundan her çocuk için 3'er yıl olmak üzere toplam 39 yıl, hizmetli Uğur Güngör hakkında da 12 çocuğa eziyet suçundan 36 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti her iki sanık için de takdir indirimi uygulamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2023-03-14 18:29:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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