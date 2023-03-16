Erzurum'da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı



ERZURUM, (DHA)ERZURUM polisi, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarından 15 kişiyi gözaltına aldı. 'Arka Sokaklar' adı verilen operasyonda fuhşa karıştığı belirlenen 114 kişiye de 1 milyon 516 bin TL ceza uygulandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının önlenmesi için soruşturma başlattı. Erzurum merkez ile Çat ilçesinde yürütülen 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarına karıştığı belirlenen 15 kişiye yönelik 'Arka Sokaklar' ismi verilen operasyon düzenlendi. 14 Mart'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Bu arada aynı operasyon kapsamında, fuhşa karıştığı tespit edilen 114 kişiye 1 milyon 516 bin TL idari para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2023-03-16 12:54:37



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