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Fırında 'ispiyon' cinayeti; olay anı kamerada

DHA

Fırında 'ispiyon' cinayeti; olay anı kamerada


Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, polisin uyuşturucu kullanmaktan işlem yaptığı Bilal Acar (27), çalıştığı fırının sahiplerinin olayı öğrenmesi üzerine mesai arkadaşı Muhammet Emin Seçer'i (28) kendisini ispiyonladığını iddia ederek bıçakladı. Bıçaklama anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda hastaneye kaldırılan Seçer, kurtarılamadı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, 16 Mart'ta hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan Bilal Acar serbest bırakıldı. Fırın sahiplerinin konudan bilgisinin olması üzerine Bilal Acar, çalıştığı yere gelerek iş arkadaşı Muhammet Emin Seçer ile tartıştı. Acar, güvenlik kamerasına yansıyan olayda Seçer'i hamur yaptığı sırada yanına giderek bıçakladı. Araya giren diğer arkadaşları Acar´ın elindeki bıçağı aldı. Ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Emin Seçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Arkadaşını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı ekipler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Acar, `kasten öldürme´ suçundan adliyeye sevk edildi.(DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2023-03-17 17:09:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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