Erzurumspor, aralarında depremzedelerin de olduğu öğrencileri misafir etti

ERZURUM,(DHA)Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, aralarında depremzedelerin de bulunduğu öğrencileri tesislerinde misafir etti. Teknik direktör ve futbolcular, antrenmanı takip eden öğrencilere çiçek verdi.
Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasını maç yapmadan geçecek Erzurumspor FK, ligin 28'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Mavi-beyazlı ekibin antrenmanını, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra aileleriyle Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Elbistan ve Adıyaman'dan Erzurum'a gelen çocuklar ile Kayakyolu Çimento Müstahsiller İşveren Sendikası Okulu, Sebahattin Solakoğlu İlkokulu, Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi Ortaokulu ve Kayakyolu ÇMİS Ortaokulu öğrencileri ziyaret etti.
Teknik direktör Hakan Kutlu, kaptan Mustafa Yumlu ve futbolcular yakından ilgilendikleri çocuklara çiçek verip, sohbet etti. Kutlu ve futbolcularla fotoğraf çekilen öğrenciler, bir süre antrenmanı izledi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2023-03-18 10:01:08
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