Ağır sıklet ciritçiler, kıyasıya yarıştı



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde düzenlenen müsabakada, 95 ve üstü kiloya sahip ciritçiler kıyasıya yarıştı. Müsabakada, hava şartları ağır sıklet ciritçileri zaman zaman zorladı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği'nce düzenlenen müsabakada, 95 ve üstü kiloya sahip ciritçiler yarıştı. Puan usulü ve kural olmadığı için 'kara cirit' olarak adlandırılan müsabaka, Yakutiye ilçesindeki cirit sahasında yapıldı. Yağmurun da zaman zaman etkili olduğu müsabakaya; Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Bahri Önal, 95 kilo üstü atlı spor kulüp başkanları ve sporcular katıldı. Seyircilerin de heyecanla izlediği müsabakada, ağır sıklet ciritçiler kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülerin yaşandığı müsabakada, hava şartları ise ciritçileri zaman zaman zorladı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Bahri Önal, "Yağmur yüzünden sahanın ağırlaşması ve bir de bizim kilolarımız nedeniyle atlar, biraz zorlanıyor. Fakat çok heyecanlı ve güzel bir maç oldu" dedi.

137 kilo ile Türkiye'nin en ağır cirit sporcusu olduğunu belirten Recai Arabacı ise hava şartları ile zeminin ağırlaştığını, buna rağmen müsabakada zorlanmadığını dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-03-20 09:23:04



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