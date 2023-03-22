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ETÜ, kampüse kurduğu uydu istasyonuyla uzaya ilk adımını attı

DHA

ETÜ, kampüse kurduğu uydu istasyonuyla uzaya ilk adımını attı


ERZURUM, (DHA)ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ), sanayi-üniversite iş birliği çerçevesinde kampüs alanında uydu yer istasyonu kurdu. Uzaya gönderilen uydulardan alınan görüntülerin aktarıldığı istasyonun üniversitenin uzaya ilk adımı olduğunu belirten ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Öğrencilerimiz uzaydan gönderilen datalardan istifade ederek çalışmalarında kullanabilecekler, aynı zamanda protokol imzaladığımız firmayla staj yapma imkanına da sahip olacaklar. Üniversite olarak biz de havacılık ve uzay alanında bu şekilde önemli bir adım atmış oluyoruz" dedi. 
Havacılık ve uzay teknolojileri konusunda yaptığı çalışmalarla TÜBİTAK'ın yayınladığı bilimsel yetkinlik haritasında üniversiteler arasında 1'inci bölgede yer alan ETÜ, Türkiye'de uzay çalışmalarıyla öne çıkan ve ikinci uydusunu, merkezi ABD´nin Kaliforniya eyaletinde olan Elon Musk'un kurduğu SpaceX aracılığıyla uzaya gönderen Plan-S firmasıyla iş birliği protokolü imzaladı. Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında imzalanan protokol gereği ETÜ kampüs alanına, firmanın Ankara'dan sonra ikinci yer istasyonu kuruldu. Firmanın uzaya gönderdiği uydulardan gelen görüntüler, Erzurum'daki yer istasyonu aracılığıyla alınmaya başlandı. 
Üniversite olarak havacılık ve uzay mühendisliği konusunda birçok konuda çalışma başlattıklarını, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü açılmasının YÖK tarafından onaylandığını belirten ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Gerek personel alt yapımız gerek cihaz laboratuvarımızı tamamlamak suretiyle aktif öğrenci alım sürecini de başlatmış olacağız. Bu anlamda havacılık uzay konusunda yetkin olan bir firmayla yapmış olduğumuz protokol bizim için çok önemli, Üniversite-sanayi iş birliğini gerçekleştirmek suretiyle uzaya ilk adımı atmış oluyoruz. Öğrencilerimiz yer istasyonundan alınan datalardan istifade ederek çalışmalarında kullanabilecekler, araştırmacılarımız istifade edebilecekler. Aynı zamanda öğrencilerimiz firmada staj yapma imkanına da sahip olacak. Üniversite olarak biz de havacılık ve uzay alanına bu şekilde önemli bir adım atmış oluyoruz. Çünkü firmanın Türkiye'de kendi kuruluşu dışında kurduğu ilk ve tek yer istasyonu üniversitemiz kampüsünde" diye konuştu. 
`ORTAK PROJELER YAPACAĞIZ´
Protokol imzaladıkları firmayla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Prof. Dr. Çakmak, şunları söyledi:
"Yeni uyduların gönderilmesi planlaması var. Firma, kendi yerli ve milli olarak ürettiği uyduların yanı sıra SpaceX firmasıyla da ortak çalışma yürütüyor. Aslında biz de üniversite olarak bu firmayla gerçekleştirdiğimiz ortak protokol kapsamında uzay ve uydu teknolojileri konusunda sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda uygulamalı bilgiyi de öğrencilerimizi aktarma imkanı elde etmiş olacağız. Firma ile de ileriki zamanlarda yakın zaman diliminde de ortak projeler yapma imkanı elde etmiş olacağız. Yer istasyonunun kurulmuş olması aynı zamanda firma ile yapacağımız ortak projelere de bir kapı aralamış olacak. Çünkü havacılık ve uzay konusunda ArGe çalışmaları yapabilme potansiyeline sahip olan bir üniversiteyiz. Ortak projeler, bazı iş paketlerinde de üniversitemizde gerçekleştirmek suretiyle firmayla gerek ulusal düzeyde gerekse de Avrupa Birliği düzeyinde ortak projeler yapma imkanı da elde etmiş olacağız. Bu da hem üniversitemizin uzay ve havacılık teknolojilerindeki yerini güçlendirmiş, kalitesini, niteliğini artırmış olacak hem de öğrencilerimize sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda uygulamalı bilgi verme imkanı da elde etmiş olacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2023-03-22 09:36:26

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