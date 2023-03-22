Kokunun 5 bin yıllık tarihi: 'Kokunun izinde: Bronz çağda Erzurum' sergisi



Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)-KOKUNUN İzinde: Bronz Çağda Erzurum' sergisi Yakutiye Medresesi'nde açıldı. Koku Kültürü ve Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, birçok arkeolog ve konusunda uzman isimle çalıştıklarını belirterek, "Amacımız Mezopotamya, Hitit, Selçuklu, Osmanlı, Babil gibi muhteşem topraklardaki kokuları gün yüzüne çıkararak bilinirliğini arttırıp tekrardan kullanıma kazandırmak" dedi.İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Koku Kültürü ve Turizmi Derneği iş birliğinde düzenlenen sergi, Yakutiye Medresesi'nde açıldı. Bronz Çağ'dan itibaren kokunun günlük hayatta ve çeşitli ritüellerde kullanımını sağlayan koku kapları, kokunun sunulduğu, sanat eseri niteliğinde replikalar yer aldığı sergi meraklılarından büyük ilgi gördü. Erzurum ve çevresinde yaşamış medeniyetlerin koku kültürlerinin geçmişine doğru bir yolculuğa çıkaran sergide, Bronz Çağ'dan (Tunç Çağı) beri önemli kültür merkezlerinden biri olan Erzurum'da, koku medeniyetlerinden günümüze kalan mirasın tanıtımı yapılıyor. Koku kültürünün izlerinin yeraldığı sergide koku kapları, kokunun sunulduğu, sanat eseri niteliğinde replikalar görücüye çıkarıldı. Arkeoloji, koku kültürü tarihi ve sanat tarihi meraklılarına hitap eden Kokunun İzinde: Bronz Çağda Erzurum sergisi, tarihi 5 bin yıla kadar uzanan koku kültürlerine dair önemli bulgular göz önüne serildi.AMACIMIZ KOKULARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARARAK BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRMAKKoku Kültürü ve Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'yle ortaklaşa yürüttükleri serginin Erzurum'da 2 gün boyunca açık kalacağını bildirdi. Birçok arkeolog ve konusunda uzman isimle çalıştıklarını belirten Türkan, "Amacımız Mezopotamya, Hitit, Selçuklu, Osmanlı, Babil gibi muhteşem topraklardaki kokuları gün yüzüne çıkararak bilinirliğini arttırıp tekrardan kullanıma kazandırmak. Düşünün daha yazı bulunmadan burada muhteşem bir koku kültürü varmış. Erzurum ve civarında Karaz medeniyetindeki koku endemik bitkilerle, baharatlarla, çiçeklerle birçok koku kültürleri varmış. Bununla birlikte kokunun ticareti yapıldığı gibi güzel kokular kullanıldığının yanı sıra aynı zamanda sağlıkta şifalı da kullanılmış. Hastalıkların tedavi edilmesinde, protokolde devlet erkanında, uluslararası ilişkilerde ve ziyaretlerde, kabul törenlerinde güzel kokular hep varmış Bronz Çağı'nda. Koku tarihine baktığımız zaman müthiş bir dönüm noktasındayız. Bronz çağına ait koku kaplarını ve kokuları dünya platformuna çıkartıyoruz. Erzurum ve coğrafyasından Karaz medeniyetinden binlerce yıl öncesine ait olan bu kokuları gün ışığına çıkartarak koku severlerle buluşturuyoruz" diye konuştu.Kokunun izinde: Bronz Çağında Erzurum sergisinin cam, seramik ve bronz parfüm kaplarından oluştuğunu belirten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç.Dr. Cenker Atila, şunları söyledi:"Birkaç yıllık çalışma sonunda sergi hazırlandı. Öncelikle biz antik kaynaklardan yola çıkarak bazı antik dönemde parfümler nasıldı, nasıl yapılıyordu, bunları tespit ettik. Daha sonra Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Yunan, Türk coğrafyası, Roma coğrafyasında hangi parfüm kapları vardı? Bunları krojik olarak ve gelişim periyoduna göre çalıştık. Günümüzde olduğu gibi antik çağda da zenginler için üretilen parfüm kapları, fakirler için üretilen parfüm kapları var. Sergimizi gezen insanlar her tür kapları görsün diye geniş bir yelpazeyi araştırdık. 2-3 yıllık bir çalışmanın sonucunda gerçekleşti bu proje. Buradaki eserler dünyanın değişik bölgelerinde değişik kazılar yapılıp çıkarılan eserlerin bire bir replikalarından oluşuyor. Küçük etiketler hazırladık. Bu etiketlerdeki fotoğraflar orijinal fotoğrafları. Hemen yanındaki eserimiz de eserlerin replikası. Türkiye'deki ünlü seramik ve cam sanatçılarına ulaşarak bu eserlerin birebir kopyalar yaptırdık. Orijinallerin hepsini getirtmek ve açmak tabii ki mümkün değil. Söylediğim gibi dünyanın değişik müzelerinde sergileniyorlar."Yakutiye Medresesi'nde kurdelesi kesilerek açılan sergiye kokuseverler ilgi gösterdi. Davetliler, kaynaklardan yola çıkılarak hazırlanan kokuları inceledi. Öğretmen Fatma Göğerçin, tarihten gelen bu kokuların çocuklara tanıtılması ve kullanımının sağlanması gerektiğini söyledi.'Kokunun izinde: Bronz çağda Erzurum' sergisi, Yakutiye Medresesi'nde 2 gün boyunca açık kalacak.(DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Erzurum DHA

2023-03-22 13:34:11



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