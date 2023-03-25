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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurumlu öğrenciler, Adıyaman'daki öğrencilere bir minibüs dolusu kitap gönderdi

DHA

Erzurumlu öğrenciler, Adıyaman'daki öğrencilere bir minibüs dolusu kitap gönderdi


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da özel bir okulun öğrencileri, depremde büyük yıkımın yaşandığı illerden Adıyaman'da lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için bir minibüs dolusu kitap gönderdi. Öğrencilerin, okul önünde doldurdukları yardım minibüsünde iftarlık gıda malzemesi de yer aldı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü yaşanan ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen iki büyük deprem, 11 ilde yıkıma nedene oldu. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremin yaralarının sarılması için bölgede çalışmalar sürüyor. Erzurum'daki özel bir okulun ortaokul ve lise öğrencileri de depremzede öğrencileri unutmadı. Öğrenciler, düzenledikleri kermes, biriktirdikleri harçlık ve okullarının da desteği ile Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı´na (YKS) girecek öğrenciler için kitap ve erzak aldı. Öğrenciler, satın aldıkları kitap ve ürünleri okul önünde kolilere koyup minibüse yerleştirdi.
Depremzede öğrencileri unutmadıklarını söyleyen 5´inci sınıf öğrencisi Melis Aydın, "Deprem bölgesindeki abilerimiz ve ablalarımız LGS ve YKS sınavlarına girecek. Bunun için onlara kitap ve ramazan ayı olması nedeniyle iftarlık gönderdik. Umarız yaşadıkları sıkıntıları kısa sürede atlatır ve normal yaşantılarına dönerler. Bizler onlar için elimizden gelen her şeyi fazlası ile yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Öğretmenlerin su dökerek uğurladığı Okul Müdürü Abdullah Samancı ise "Tamamen öğrencilerimiz ve okulumuzun katkıları ile alınan kitap ve iftarlıkları Adıyaman'daki öğrencilerimize ulaştırmak için yola çıktık. Kolay kolay unutulmayacak bir deprem yaşadılar. Sınavlarda başarılı olmaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin de desteği ile satın aldığımız LGS ve YKS için çok sayıda kitap bulunmakta. Ramazan ayı olması nedeniyle minibüste çok sayıda gıda maddesi de bulunmakta" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-03-25 10:31:39

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