Kış uykusundan uyanan bozayı ile 2 yavrusunun yiyecek telaşı kamerada



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un İspir ilçesinde kış uykusundan uyanıp, yiyecek arayan bozayı ile 2 yavrusu, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kırsal Yedigöl Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Bülent Erkan, Güllüdağ mevkisinde kış uykusundan uyanan bozayı ile 2 yavrusunu cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Ayıların, Kaçkar Dağları'nda 4-5 ay uyuduktan sonra baharın gelişi ile uyanıp, yiyecek telaşına düştüğünü söyleyen Bülent Erkan, "Bozayılar, kış uykusundan uyandı. Yüksek kayalıkların etrafında birçok bozayı var. Çoruh Nehri kıyısına gelen ayılar, genellikle burada beslenmeye çalışıyor. Şimdilik ot yiyorlar. Havalar ısınınca karınca veya arı gibi canlıları tüketecekler. Yüksek dağların zirvelerinde karlar eriyince de yeşil otlar için oraya gidecekler" dedi.

'PETEKLERİ KIRIP, BALLARI YİYORLAR'

Burhan Laçin da yazın gelişiyle birlikte ayıların tehdit oluşturduğunu belirterek, "Kış uykusundan uyanan yüzlerce ayı olduğunu bilmek bizi korkutuyor. Bahar olunca ekinlerimize büyük zarar veriyorlar. Dut ağaçlarına çıkıp, yiyorlar. Petekleri kırıp, balları yiyorlar. Yanında yavruları olanlarsa çok saldırgan. Yıllardır hayatlarımızda oldukları için alıştık ama tedirginiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-04-03 10:05:37



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