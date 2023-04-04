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Gardiyan katilinin 38 suç dosyası çıktı

DHA

Gardiyan katilinin 38 suç dosyası çıktı


Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, pandemi nedeniyle cezaevinden tahliye edildikten sonra tartıştığı infaz koruma memuru Turgay Kınalı'yı (59) bıçaklayarak öldüren Yılmaz Çelik´in (49), 'Cinsel istismar', 'Cinsel taciz', 'Konut dokunulmazlığı ihlali' ve 'Kasten yaralama' gibi 38 ayrı suç dosyası ve toplamda hakkında 35 yıl 7 ay hapis kararı bulunduğu öğrenildi. `Kasten öldürme´ suçundan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Çelik, olay günü bir şişe kolonya içtiğini, cinayeti hatırlamadığını öne sürdü.
Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, 'Cinsel istismara teşebbüs' suçundan aldığı hapis cezasını çekerken, pandemi nedeniyle serbest bırakılan Yılmaz Çelik, 25 Eylül 2022'de Yakutiye ilçesinde yolda karşılaşıp tartıştığı Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Turgay Kınalı'yı sokak ortasında boyun ve karın bölgesi olmak üzere 2 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kınalı, kurtarılamadı. Yılmaz Çelik, olaydan bir gün sonra saklandığı evde yakalanıp tutuklandı.
Yılmaz Çelik hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Çelik'in 3 sayfalık 'Cinsel istismar', 'Cinsel taciz', 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlardan oluşan 38 ayrı suç kaydının bulunduğu ve toplam 35 yıl 7 ay hapis cezası, 5 yıl da hükmün açıklanmasını geri bırakma kararı olduğu öğrenildi.
EŞİ MAHKEME SALONUNDAN ÇIKARILDI
Davanın ilk duruşmasına Kınalı'nın eşi Hacer Kınalı, çocukları ve avukatları hazır bulundu. Yılmaz Çelik ise duruşmaya güvenlik nedeniyle götürüldüğü Kırklareli'den SEGBİS ile katıldı. Hacer Kınalı, sanığa, "Bunun işi adam öldürmek, canımızı yaktın sen de yanasın" diye bağırdı. Mahkeme başkanı Kınalı'yı sanığa hakaretlerini sürdürünce salondan çıkardı. Olay günü bir şişe kolonya içtiğini, bir şey hatırlamadığını söyleyen Yılmaz Çelik, evli, 3 kız babası olduğunu belirtti. Çelik, maktulle geçmişe dayanan husumetinin bulunmadığını, pişman olduğunu belirtti ve kendisine sorular yönelten hakime de susma hakkını kullanarak konuşmak istemediğini söyledi.
TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMASIN
Aynı zamanda Turgay Kınalı´nın yeğeni olan ailenin avukatı Bahar Kınalı, sanığa takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isteyerek, "Sanık olay günü Turgay Kınalı tarafından 20 dakika darbedildiğini söylese de yapılan adli muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Kolonya içtiğini ve yaptıklarını hatırlamadığını belirten kaç dakika darbedildiğini söylüyor, olaydan sonra kaçarak ablasının evini buluyor, geçeceği sokakları, bineceği minibüsü, ineceği durağı biliyor. Bunları bilip de nasıl olayla ilgili hiçbir şey hatırlamaz. Beyanları hayatın olağan akışına aykırıdır. Meyve bıçağını da meyve kesmek için söyleyerek olayı masumlaştırmak istiyor. Kimse üzerinde meyve bıçağını kılıfa sokarak taşımaz. Olayın vahameti basına yansıması infaz koruma memurlarının işlerini endişe ve korkuyla yapmaya başlamalarına neden olmuştur. Dolayısıyla vereceğiniz karar, ailesini, akrabalarını, tüm infaz koruma memurlarını etkileyecektir" diye konuştu.
Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 19 Haziran'a ertelendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2023-04-04 11:12:24

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