Bakan Bozdağ: Dokuz kocalı Hürmüz yöntemi ile Türkiye'yi kimse yönetemez

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Bir Cumhurbaşkanı adayı daha seçim olmamış yanında 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı adayı var. Bir bakkal bile böyle yönetilemez. 7 kocalı Hürmüz deniyor ama bu dokuz kocalı bir Hürmüz. Bunların çapı Türkiye'yi yönetmeye yetmez. Cumhurbaşkanına iki tane belediye başkanı ile takviye edelim o da yetmez HDP ile takviye edelim. Ne oldu bir artı beş artı 7 artı 1 oldu. Topladığınızda 9 yapıyor. Dokuz kocalı Hürmüz yöntemi ile Türkiye'yi kimse yönetemez." dedi.

'RAMAZANA HÜZÜNLÜ GİRİYORUZ'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Erzurum İl Başkanlığının iftar programına katıldı. Palandöken ilçesindeki bir salonda düzenlenen iftar programına partililerin yanı sıra depremzedeler, STK temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Programda katılımcılara hitap eden Bakan Bozdağ, ramazan ayına bu yıl hüzünle girdiklerini söyledi. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle nice canları kaybettiğimizi, nice binaların yıkıldığı ve nice yaralar oluştuğunu belirten Bozdağ, "Bu vesile ile hayatını kaybeden her bir insanımıza Rabbimden rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rahmete gidenleri geri getirmek imkânımız yok ama geride kalanların yaralarını sarmak, yıkılan yerleri imar ve inşa etmek, onlara yeni hayat imkanları sunmak enkazın altında kalan umutları yeniden canlandırmak ve geleceğe taşımak elbette mümkündür. Allah'ın izni ile Cumhurbaşkanımızın aziz milletimize, depremzedelere taahhüt ettiği gibi önümüzdeki bir yıl içerisinde yıkılan evleri, işyerlerini imar ve inşa edecek süresi içerisinde belki de süresinden daha önce bir vakitte depreme dayanıklı evlerini teslim edeceğiz" diye konuştu.

ZULMÜ YAPANLARI LANETLEDİ

İsrail hükümetinin Kudüs'te Müslümanlar için kıymetli olan Mescid-i Aksâ'da gerçekleştirdiği şiddet eylemine tepki gösteren Bozdağ, "Orada ibadet eden Müslümanların üzerine ateşler açıldı. Buradan bir kez daha İsrail'in gerçekleştirdiği o haksız saldırıyı, yaptığı bu zulmü lanetliyorum. İsrail hükümetinin haksız ve hukuksuz saldırılarını derhal durdurmaya davet ediyorum. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası topluluk bu haksız ve hukuksuz, eşkıyalık sayılan terör sayılan eylemlerini durdurması için İsrail hükümetine ve devletine uluslararası hukukun emrettiği yaptırımları da uygulamaya davet ediyorum" dedi.

NE DEDİSYEK YAPTIK

3 Kasım 2002'de yapılan seçimler sonrası halkın duası ve desteği ile Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti'ye Türkiye'nin yönetiminin emanet edildiğini ifade eden Bakan Bozdağ, "Aradan geçen 21 yıl içeresinde sizin duanız ve desteğinizle Türkiye'yi bir noktadan öbür noktaya getirdik. Biz daha işin başında çok net konuştuk. Bölge milliyetçiliği, din milliyetçiliği, ırkçılık yapmayacağız, bu ülkenin bütün insanlarını kucaklayan, bütün bölgelerini bir gören, bütün renklerine aynı gözle bakan bir anlayışla hareket edeceğiz. Bütün inançlarına aynı anlayışla yaklaşacağız dedik ve geçen 21 yıl içerisinde bu sözlerimizin gereğini bir bir yerine getirdik. Bölünmüş yol dedik Türkiye'nin her ilinde eş zamanlı başlattık. TOKİ konutları dedik bütün il ve ilçelerde eş zamanlı başlattık. Türkiye'nin bütün illerini doğalgazla buluşturduk. Hangi alanda adım attıysak o alanda Türkiye'nin bütün illerine eş zamanlı attık. Her ile üniversite götürdük. Bunları yaparken de her olumsuzluklara karşı dimdik ayakta durduk" diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTLERİ KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYOR

Konuşmasının sonunda muhalefeti eleştiren Bakan Bekir Bozdağ şunları söyledi:

"Şimdiye kadar hep 6 artı 1 dedik. Ama itibar etmediler. Şimdi artık 6 artı 1 demiyoruz, doğrudan 7'li masa diyoruz. Ne vadediyorlar, Türkiye'ye siyasi istikrarsızlığı vadediyorlar, zayıf iktidarlığı vadediyorlar. Kötü yönetim vadediyorlar, kriz vadediyorlar, kavga vadediyorlar, koalisyon vadediyorlar, yönetilmez ve yönetilemez bir Türkiye vadediyorlar. Bir cumhurbaşkanı adayı daha seçim olmamış, yanında 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı adayı var. Bir bakkal bile böyle yönetilemez. 7 kocalı Hürmüz deniyor ama. Bu 9 kocalı bir Hürmüz. Bunların çapı Türkiye'yi yönetmeye yetmez. Cumhurbaşkanı adaylarının yanına iki tane belediye başkanı ile takviye edelim, o da yetmez HDP ile takviye edelim. Ne oldu 1 artı 5 artı 7 artı 1 oldu. Topladığınızda 9 yapıyor. Dokuz kocalı Hürmüz yöntemi ile Türkiye'yi kimse yönetemez. Türkiye'nin huzura ve istikrara ihtiyacı var. Türkiye güçlü iktidarla yoluna devam etmelidir. Bugün ABD Başkanı Biden daha seçim öncesi cumhurbaşkanımızı nasıl yıkacağını canlı yayında anlatıyor. ABD, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Cumhur İttifakı iktidarının devrilmesini istiyor. Açık açık. AB aynı şeyi istiyor. Avrupa Konseyi aynı şeyi istiyor. Almanya, Fransa, İngiltere de aynı şeyi istiyor. Türkiye'yi durdurmanın yolu biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurmaktır. Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurmak için bütün şer güçleri bir araya gelmiş durumdadır. HDP aday çıkarmadı. 'Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz' diye açıklama yaptı. Kandil'deki terörün ele başları adeta sıraya girdiler. Teker teker MHP ve AK Parti iktidarından kurtulmak için bu seçimi fırsat gördüklerini o yüzden Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini bangır bangır söyleyip açıklıyorlar. FETÖ terör örgütü de aynı açıklamayı yapıyor. DHKPC'si, bilumum terör örgütleri de Sayın Kılıçdaroğlu'nu destelediklerini, sempatizanlarına taraftarlarına da buna oy vermesini istiyorlar. Şimdi soruyorum bütün terör örgütleri düğün değil bayram değil, el birliği yapmışlar Millet İttifakı adayını cumhurbaşkanı yapmak için var güçleri ile çalışıyorlar. 6'lı Masa'nın etrafında olanlar bu masaya 'Millet İttifakı masası' diyorlar ama bu masa milletin masası değildir, adının da millet olması bu masayı milletin masası yapmamıştır, yapmayacaktır. Çünkü bunların milletle doğrudan bir ittifakı yok. Milleti ile ittifak içinde olan Cumhurbaşkanımızdır. Cumhur İttifakı'dır."

Bozdağ, konuşmasının sonunda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in meclis kürsüsünde elinde mermi ile yaptığı açıklamaya değinerek, "O mermiyi Kandil'de destek açıklaması yapan terör örgütlerine ve FETÖ'ye karşı atsaydın da biz de seni alkışlasaydık" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-04-06 22:01:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.