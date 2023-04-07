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Boşandığı eşi ile 2 kızını öldüren sanığa 'tahrik' indirimi ile 66 yıl hapis cezası//FOTOĞRAF İPTALİYLE YENİDEN

DHA

Boşandığı eşi ile 2 kızını öldüren sanığa 'tahrik' indirimi ile 66 yıl hapis cezası//FOTOĞRAF İPTALİYLE YENİDEN


Yazı işleri müdürlerine 
Haberimizi, Cansu Arslan olduğu belirtilen fotoğraf kaynağından iptal edildiği için yeniden servis ediyoruz. Fotoğrafın kullanılmaması ricasıylaYENİDEN
------------- Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde boşandığı eşi ile 2 kızını tabanca ile vurarak öldüren Raci Arslan (44), 'tahrik indirimi' uygulanarak toplamda 66 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 6 Aralık 2020'de Kurtuluş Mahallesi Fabrika Önü Sokak Özbağ 3 Sitesi'nde meydana geldi. İhbarla adrese giden polis, girdikleri evde 3 kadının tabanca ile vurulduğunu gördü. Gülçin Karabıyık (50) ile kızı Cansu Arslan'ın (17) öldüğü, Burçin Arslan'ın ise (24) yaralandığı tespit edildi. Burçin Arslan da hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan baba Raci Arslan'ı sokakta sıkıştırdı. Silahla intihara kalkışan Arslan, vurularak yaralı yakaladı. Bir süre hastanede tedavi gören Raci Arslan, gözaltına alınıp, tutuklandı.
Raci Arslan hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Raci Arslan hakkında eski eşini öldürmekten müebbet, kızları Burçin ve Cansu Arslan'ı öldürmekten ise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
'EŞİM SİLAHA KOŞTU O ALMADAN BEN ALDIM'
Son duruşmada pişman olduğunu belirten Raci Arslan, "Eşimden ayrılmıştım ama evlilik birliğimiz devam ediyordu. Kahvaltı sırasında evdeki kirliliği sorduğumda, eşim ve kızlarım tarafından tehdit edildim. Ellerinde bıçak ile saldırmaya başladılar. Evde silah vardı. Eşim silaha doğru koştu ama o almadan ben aldım. O anda kızlar odalarına kaçmışlardı ve ben de silahla vurdum. Kızlar da sürekli evden kaçıyorlardı. Kızlar, anneleri ile beni 2 kere zehirlemeye çalıştılar. Hayatımdan bıkmıştım. Utandığımdan bazı şeylerin üzerini kapatmaya çalışıyordum. Şerefimi beş paralık ettiler. Suçum, günahım yoktu. Sadece evin kirlenmesini söyledim. Olaydan sonra da kendimi kaybettim. Nereye gittiğimi ve ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.
'BABAM YAPMASAYDI; BEN YAPACAKTIM'
Son duruşmada, başka bir suçtan cezaevinde bulunan çiftin oğlu Anıl Arslan (22) da SEGBİS aracılığı ile ifade verdi. Babasından şikayetçi olmadığını belirten Arslan, "Silahı aldıktan 1 gün sonra ablam beni şikayet etti ve cezaevine girdim. Ablamın davranışları sürekli aynıydı. Annemi değil de kardeşlerimi vuracaktım. Babam yapmasaydı; bu işi ben yapacaktım" dedi.
Adli Görüşme Odası'ndan (AGO) duruşmaya bağlanıp, ifade veren çiftin diğer oğlu E.A. (17) da babasından şikayetçi olmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Annem ile ablalarım, babama hakaret etti. Babamı sakinleştirirken annem bıçak ile geldi ve hakaret etmeye devam ediyordu. Babam evden çıkarken annem gelip, bir şeyler söyledi. Sonra annem tabancaya doğru giderken babam önceden aldı ve vurdu. Annem ile kardeşlerim sürekli babama hakaret ediyorlardı."
'BABAMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'
AGO'dan duruşmayı izleyip, ifade veren F.A. (15) ise annesi ile ablalarının babalarına küfür ettiğini iddia ederek, "Ablamlar, babama iftira atıyorlardı. Annem de elinde bıçak ile geldi ve tartışmaya başladılar. Annem sonra silahı alarak, babama yöneltmişti. Babam da silahı alarak onları vurdu. Babamı istemiyorlardı ve çayına fare zehri bile koymuşlardı. Babamdan şikayetçi değilim" dedi.
İfadelerin ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Sanığa 'tahrik indirimi' uygulayan heyet, Raci Arslan'ı alt soyu olan kızlarının öldürmekten 48 yıla, eski eşini öldürmekten ise 18 yıl hapse mahkum etti. Toplamda 66 yıl hapis cezası alan Arslan'ın mahkeme kararı, Yargıtay'a gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-04-07 13:05:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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