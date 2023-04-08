Erzurum'a nisan karı



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırdı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, önce şaşkınlık yaşadı ardından araçlarının üzerindeki karları temizledi. Vatandaşlardan Bülent Bayrak, "Burası Erzurum, akşamları yaz geldi diye elbiseleri kaldırıp yazlıkları giyiniyoruz, sabah kalkıp tekrar kışlıkları giyiyoruz. Maalesef kaderimiz, memleketimiz bu" diye konuştu.

Metoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkileri, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus görüleceğinin tahmin edildiğini belirtti. Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğinin kaydedildiği açıklamada, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve saatte 40-70 kilometre hızda eseceği konusunda uyardı.

Öte yandan, dün gece kar yağışı nedeniyle kapanan ErzurumTekman kara yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-04-08 10:35:24



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