Araçtaki çocuklar, polisin 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı



Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, ehliyetsiz olduğu öğrenilen A.Ç., kullandığı araçla, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Ekiplerin takibe aldığı ve 1'i sürücü 4 çocuğun içinde olduğu araç ara sokakta sıkıştırıldı. Araçtan inerken kaçmaya çalışan çocuklar yakalandı. Hızlı araç kullanan çocuklara yayalar da tepki gösterdi. Ehliyetsiz sürücü A.Ç. ve arkadaşları M.İ.A., Ö.E.B. ve A.E. polis merkezine götürüldü.

Aziziye ilçesinde, önceki gece uygulama yapan polis ekiplerinin, kontrol için durdurmak istediği hafif ticari aracın sürücüsü gaza basıp kaçtı. Ekiplerin, durumu bildirdiği haber merkezi, Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) plakasını girdikleri aracın gittiği güzergahı kameralardan tespit etti. Haber merkezinin yönlendirmesiyle araç bulundu, yaklaşık 30 dakika takip edildi. Ara sokaklardan hızla gittiği belirlenen araç nedeniyle, ekiplerin zaman zaman tehlike atlattığı belirtildi.

BABASININ ARACINI İZİNSİZ ALMIŞ

Polisin, uygun bir sokakta önünü kesip durdurduğu araçtan inen ve hepsi 18 yaş altında olan ehliyetsiz sürücü A.Ç. ile arkadaşları M.İ.A., Ö.E.B. ve A.E. kaçmaya çalışırken yakalandı. Çocuklar, polis merkezine götürülürken, hızlı araç kullanmalarına tepki gösteren yayalar ve onları sakinleştirmeye çalışan polisler arasında da arbede yaşandı. Babasının aracını izinsiz aldığı belirlenen A.Ç.'ye 'Ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından cezai işlem uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2023-04-11 11:07:00



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