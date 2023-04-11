Köye inen kurt, 4 kişiyi yaraladı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KURT KUDUZ ÇIKTI

Erzurum'un Tortum ilçesinin kırsal Kireçli Mahallesi'ne inip, 4 kişiyi yaralayan kurdun, laboratuvarda yapılan analizlerde kuduz olduğu tespit edildi. Karantinaya alınan mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Alınan karar üzerine jandarma, köyün giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

Kurdun yaraladığı 4 kişinin kuduz tedavisinin sürdüğü bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2023-04-11 11:37:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.