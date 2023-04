Depreme iki ayağı alçıda yakalanan Turgut, evden yuvarlanarak çıkmış

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ADIYAMAN'da her iki ayağından ameliyat olan Hasan Hüseyin Turgut (36), Kahramanmaraş merkezli depreme, ayakları alçıda yakalandı. Can pazarının yaşandığı depremde oturdukları ikinci kattan birinci kata yuvarlanarak inen Turgut, komşularının yardımı ile binadan çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu, binlerce kişi yaşamını yitirdi. Adıyaman'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Hasan Hüseyin Turgut, depreme, babası Yusuf Turgut'un Mimar Sinan Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2´nci katındaki evinde, ayakları alçıda yakalandı. Doğuştan bir ayağında içe basma diğerinde ise tendon rahatsızlığı nedeniyle depremden 38 gün önce ameliyat olan Turgut ile ailesi, sarsıntı sırasında büyük korku yaşadı. Eşi ve babasının kendisini taşıyamadığı için yataktan evin kapısına ve oradan da birinci kata kadar yuvarlanarak inen Turgut, şunları söyledi:

"Allah o günleri kimseye yaşatmasın. Ayaklarımdaki sorunlar nedeniyle ameliyat olmuştum ve her ikisi de dizime kadar alçıya alınmıştı. Taburcu olunca kendi evimize değil bakımım daha iyi olur, diye babamların yaşadığı 3 katlı binaya geldik. Bizim ev ikinci kattaydı. Deprem olduğunda büyük bir korku ve panik yaşandı. Can pazarının yaşandığı o anlarda herkes kaçışıyordu. Evde olan babam ve eşim beni ağır olduğum için kaldıramadılar. Yataktan inip yuvarlanarak önce evin kapısına sonra da merdivenlerden birinci kata kadar yuvarlanarak indim. Sonra bir komşumuz gelip beni çıkardı. Zaten ikinci depremde de evin birinci katı yıkıldı. Oturduğum kendi evim de hasarlıydı. Gidecek yerimiz olmadığı için bir hafta bir otomobilin içinde daha sonra yakınlarımızın müstakil evlerinde ayaklarım alçıda yattım. Sonra ayaklarımdaki alçıları kendi imkanlarımla çıkardım. Ameliyat başarılı geçmiş ve iyi durumdayım. 16 Şubat'ta geldiğim Erzurum Şehir Hastanesinin fizik tedavi servisinde tedavim devam ediyor."

Bir tekstil fabrikasının muhasebesine bakan Turgut, eşi Emine Turgut'un dışarı çıktığı saatlerde kendisine 8 yaşındaki kızı Meryem Semra Turgut'un refakatçilik yaptığını ve yanından hiç ayrılmadığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-04-12 10:47:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.