Erzurum´da 3.4 büyüklüğünde deprem

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ERZURUM, (DHA)ERZURUM''un Aziziye ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı´ndan alınan bilgiye göre; saat 21.17´de merkez üssü Aziziye ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Erzurum merkez ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-04-13 22:08:50



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