HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Erzurum'da kaza geçirdi (3)



BEŞTAŞ VE DEMİRKAYA ERZURUM'A GETİRİLDİ

Erzurum'da seçim çalışmalarını sürdüren ve taziyeye gittiği Karayazı ilçesinden dönerken kazada yaralanan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile otomobilde bulunan partili Mehtap Demirkaya, Karayazı Devlet Hastanesi'nden ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne getirildi. Beştaş, ambulanstan sedye ile indirilirken, hastane önünde bekleyen çok sayıda partiliye el sallayıp, selam verdi. Beştaş ile kazada yaralanan Demirkaya, daha sonra gerekli tetkikleri yapılmak üzere servise alındı. Burada yaralıların MR'ı çekilip, kontrollerinin yapılacağı ve sevk edilmeleri konusunda karar verileceği öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin sürücüsü Mehmet Vefa'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu, kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Ayrıca, parti yetkililerinden alınan bilgiye göre otomobilin takla atmadığı, kontrolden çıkarak, savrulduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum ERZURUM, (DHA)-

2023-04-14 00:15:38



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