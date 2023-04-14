HDP GRUP BAŞKANVEKİLİ BEŞTAŞ, ERZURUM'DA KAZA GEÇİRDİ (2)   



ERZURUM'dan Yeşil Sol Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, taziye için gittiği Karayazı ilçesinden kent merkezine dönerken, kaza geçirdi. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilde Beştaş ile birlikte 2 kişi daha yaralandı. Karayazı Devlet Hastanesi'nde ilk tedavisi yapılan ve bilinci açık olduğu belirtilen Beştaş'ın önce Erzurum'a, uygun görülürse oradan da ambulans uçak ile Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.Kaza, saat 21.00 sıralarında Erzurum'un Karayazı ilçesi Kırgın Dere kavşağında meydana geldi. Erzurum'dan Yeşil Sol Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, merkez Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde seçim bürosu açılışına katıldı. Açılışın ardından taziye için Karayazı ilçesine geçen Meral Danış Beştaş, ziyaret sonrası kent merkezine dönmek üzere yola çıktı. Beştaş'ın içerisinde bulunduğu Mehmet Vefa yönetimindeki 06 CJU 114 plakalı otomobil, Kırgın Dere Kavşağında buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, savrularak takla attı.Kazada HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile otomobilin sürücüsü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen bir parti yöneticisi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk tedavisi kaza yerinde yapılan Beştaş ile diğer 2 yaralı, ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.BİLİNCİ AÇIKHastanede yapılan kontrolde, yaralıların vücutlarında kırıklar olduğu belirtilirken, Beştaş'ın bilincinin açık olduğu öğrenildi. HDP kaynaklarından alınan bilgiye göre; Beştaş'a damar yolu açıldığı ve ağrı kesici verildiği öğrenildi. Karayazı Devlet Hastanesi'nden Erzurum Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği belirtilen Beştaş'ın, burada MR'ı çekildikten sonra durumunun daha iyi görüleceği ve doktorlar ile kendisinin onay vermesi durumunda ise ambulans uçak ile Ankara sevk edilebileceği belirtildi. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Meral DANIŞ BEŞTAŞ'ın ambulansa bindirilirken görüntüleri

Haber: ERZURUM, (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Erzurum

2023-04-14 01:39:51



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