HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Erzurum'da kaza geçirdi (5)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BEŞTAŞ VE DEMİRKAYA ANKARA'YA SEVK EDİLDİErzurum'da seçim çalışmalarını sürdürürken buzlanma nedeniyle otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada belinde kırık tespit edilen Meral Danış Beştaş´ın yanı sıra otomobilde yaralanan partili Mehtap Demirkaya´nın da tedavisinin Ankara´da sürdürülmesine karar verildi. Bunun üzerine gece geç saatlerde Erzurum Şehir Hastanesinden ambulanslarla Erzurum Havalimanına getirilen Beştaş ile Demirkaya, son kontroller yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara´ya sevk edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum ERZURUM, (DHA)-

2023-04-14 02:52:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.