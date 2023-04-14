HDP GRUP BAŞKANVEKİLİ BEŞTAŞ, ERZURUM'DA KAZA GEÇİRDİ (3)



BELİNDE KIRIK OLAN BEŞTAŞ'IN ANKARA'YA SEVKİNE KARAR VERİLDİSeçim çalışmaları için geldiği Erzurum'un Karayazı ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada yaralanan ve kent merkezindeki Şehir Hastanesi'nde tetkikleri tamamlanan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın belinde kırık olduğu saptandı. Hastane sağlık heyeti, elde edilen bulgular neticesinde Beştaş'ın Ankara'ya sevkine karar verdi. Beştaş ve parti yetkilileri de tedaviye Ankara'da devam edilmesi yönündeki karar ile ilgili olumlu görüş belirtti.Hastane yönetimiyle görüşen Parti Meclis Üyesi Talha Kaya, Beştaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda oturduğu öğrenilen Beştaş'ın belinde kırık olduğunun tespit edildiğini açıklayan Kaya şu bilgiyi paylaştı: "Değerli basın emekçileri, milletvekilimiz Meral Danış Beştaş, bu akşam üzeri geçirdiği kaza sonucu Erzurum Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hastane Başhekimiyle yaptığımız son görüşme sonucunda bütün filmler çekildi, tomografiler çekildi, beyinde ve farklı organlarda herhangi bir hasarın olmadığını söyledi. Ama ne yazık ki belinde bir kırık olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Bu kırık sonucunda da başhekim, bizim de olurumuzla birlikte Meral Başkanımızın ambulans uçakla Ankara'ya sevkine karar verildiğini söyledi. Sizinle paylaşacaklarımız bu kadar."Talha Kaya'nın açıklamalarından kısa süre sonra Meral Danış Beştaş, sedye ile hastaneden çıkarıldı. Beştaş, hastane önünde bekleyen ve 'Erzurum seninle gurur duyuyor' diye slogan atan partilere el sallayarak karşılık verdi. Ardından Beştaş'ın konulduğu ambulans, havalimanına gitmek üzere yola çıktı. Havalimanına ulaştırılan Beştaş, hazır bekletilen ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü. (DHA)Görüntü Dökümü

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-HDP´liler´in hastane önünde oluşturduğu kalabalıktan görüntüler

-Ambulansın gelişi ve Milletvekilinin sedye ile acile alınması

-Diğer yaralı parti mensubu kadının ambulanstan indirilip acile alınması

-Milletvekilinin danışmanı Talha Kaya´nın açıklaması

-Milletvekilinin, Partililerinin tezahüratları eşliğinde ambulansa bindirilmesi

-Kazazede Milletvekili Meral Danış Beştaş ile özel röp

-Gerginlik yaşanması

-Ambulansın polis araçları eşliğinde hastaneden ayrılması

-Milletvekilinin hava ambulansına bindirilmesi

-Ambulans uçağın görüntüsüHaber: Turgay İPEK Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-04-14 03:59:01



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